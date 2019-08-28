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Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 9 ölü, 23 yaralı

Sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılar sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişinin yaralandı.

İHA | 28.08.2019 - 23:48..
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Katil Esad rejiminin katliamları devam ediyor...

ÖLENLER KADIN VE ÇOCUK AĞIRLIKLI

Rejimi destekleyen kuvvetlerin İdlib’in güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenledikleri bombalı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar ölenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğunu belirterek bölgedeki yetersiz sağlık ekipmanları sebebi ile ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Kaynaklar ayrıca rejimin uçaklarının özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını aktardı.

Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 9 ölü, 23 yaralı

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