Esad rejiminin muhbiri yakalandı

Suriye'de yarım asrı aşkın süren Baas rejiminin yıkılması sonrası rejim döneminde işlenen suçlarla hesaplaşma süreci devam ediyor.

Rejimin insanlık suçlarına karışanlar yargı önüne çıkartılıyor.

ESKİ REJİMİN ELEMANI YAKALANDI

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejime bağlı "Halk Komiteleri" milisleri adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Rıfaat el-Amudi'nin Dera kentinde yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada hakkında arama kararı olan Amudi'nin, Esad rejiminin güvenlik birimleriyle işbirliği yaparak çok sayıda kişinin tutuklanması ve zorla kaybedilmesi olaylarına karıştığı belirtildi.

MAĞDUR AİLELERİ DE DOLANDIRMIŞ

Amudi'nin, devrik rejimin Askeri Güvenlik Şube Başkanı Tuğgeneral Vefik Nasır adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Amudi'nin aranan kişileri güvenlik birimlerine teslim ettiği daha sonra ailelerinden yüksek miktarlarda para talep ederek serbest bırakılacakları yönünde gerçeği yansıtmayan vaatlerde bulunduğu ortaya çıktı.