Eşek, sahibinin yanağını parçaladı

Eşeğin ısırması sonucu yanağından kopan parça yerine dikilemeyen genç adamın bir yanağının yarısı yok.

ESTETİK OLAMIYOR

Maddi imkansızlık sebebiyle estetik ameliyatı olamayan Bayram Ankur, olaya rağmen eşeğini yanından ayırmazken, eski haline kavuşmanın hayalini kuruyor.

EŞEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

Büyükorhan ilçesinde yaşayan Bayram Ankur, tarlada çalıştığı sırada eşeğinin saldırısına uğradı.

Bir anda sahibinin üzerine atlayan eşek yanağını ısırarak koparttı.

Ankur, hemen köylüler tarafından çağrılan ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine gönderildi.





PARÇA YERİNE DİKİLMEDİ

Yanağından kopan parça yerine dikilemedi,yanağına dikiş atılarak taburcu edildi. 6 ay sonra ameliyat yapılacağı söylenilen genç adam 6 ay sonra gitti fakat ameliyat olamadı.

YANAĞININ YARISI YOK

Yanağından et parçası koptuğu için bir yanağının yarısı olmayan genç adam, yemek yerken zorluk çekiyor ve yüzünün şekli bozulduğu için evlenemiyor. Ankur, bir an önce estetik ameliyat olmak istiyor.

SAĞLIĞINA KAVUŞMAK İSTİYOR

Ankur’un iki koyunu ve kendini ısıran eşeğinden başka bir şeyi yok. Maddi imkansızlıktan dolayı estetik ameliyat olamayan genç adam, yardım edilmesi takdirde ameliyat olup sağlıklı günlerine kavuşmayı hayal ediyor.







