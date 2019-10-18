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Esenler Otogarı'nın ücret tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ücret tarifesi belirlendi.

AA | 18.10.2019 - 15:46..
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İBB Meclisi kararıyla otogar ücret tarifesi belli oldu.

Karara göre, taksi ve otomobiller otoparktan 25 dakikaya kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

TAKSİLERE 4 TL

İlk 25 dakikadan 1 saate kadar taksiler 4 lira, özel otomobiller 8 lira, otobüsler ise 16 lira ödeyecek. Bir saatten 12 saate kadar ise otomobil ve taksilerden her saat için 1 lira ilave ücret alınacak.

Esenler Otogarı'nın ücret tarifesi

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLERE 80 TL

Otogara giren 46 ve üzeri koltuklu şehirler arası taşımacılık yapan otobüsler 80 lira, 100 kilometre altı taşımacılık yapanlar 40, şehir içi taşımacılık yapanlar ve transit kullanan otobüs sürücüleri ise 27 lira ücret ödeyecek.

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