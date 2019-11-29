Esenler'de 2 aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Esenler ilçesi Mahmutbey-Aksaray bağlantı yolu üzerinde, Mahmutbey istikametine seyir halinde olan D.H. idaresindekiotomobil ile H.U yönetimindeki otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kaza sonucunda ise iki otomobil içinde bulunan kişiler yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki 2 yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YOLDA KISA SÜRELİ YOĞUNLUK YAŞANDI

Bağlantı yolunda kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Trafik araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.