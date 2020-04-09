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Esenler'de en işlek cadde yaya trafiğine kapatıldı

Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zaruri durumlar haricinde, 15 gün süreyle yaya giriş çıkışına da kapatıldı.

İHA |
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Esenler'de en işlek cadde yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul'da, Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe için yeni koronavirüs tedbirleri kararı aldı.

Karara göre Esenler'de taşıt trafiğine belli sürelerde kapalı olan en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi yaya trafiğine de kapatıldı.

Meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.

DÜKKANLAR AÇIK OLACAK

Bu süre zarfında Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'ndeki dükkanların açılışına izin verilecek. Yasağa uymayanlara ise ceza kesilecek.

Alışveriş, banka veya noter gibi zaruri işlemler için meydan ve caddeyi kullanan vatandaşlara, bu durumlarını fiş veya başka bir resmi evrakla ibraz etmeleri durumunda ceza uygulanmayacak.

Esenler'de en işlek cadde yaya trafiğine kapatıldı

Esenler'de en işlek cadde yaya trafiğine kapatıldı

Esenler'de en işlek cadde yaya trafiğine kapatıldı

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