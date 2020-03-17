Esenyurt'ta bir maganda yaşlı kadına çarptı

İstanbul Esenyurt'ta hızla ilerleyen bir araç, el frenini çekerek yan taraftaki sokağa girmeye çalışırken pazara giden Şükran Ö. isimli yaşlı kadına çarptı.

Çevredeki vatandaşlar yardım etmek için olay yerine koşarken, bölgeye ambulans sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaşlı kadına çarpan sürücü ise bu sırada yeniden gaza basarak olay yerinden kaçtı.

Olaya şahit olan bir vatandaş ise kaçan aracın peşine düştü. Takip edildiğini anlayan sürücü, aracını bırakarak kaçtı.

Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı yaşlı kadına çarptı

KADININ VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Hastaneye kaldırılan yaralı kadının vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken kısa süre sonra olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı gören bir çocuk ise yaşananları anlatarak, “ Aracını kaydırdı geldi burada çarptı." dedi.