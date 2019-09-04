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Esenyurt'ta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç kız omzundan bıçaklandı

Pınar Mahallesi’nde, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan birinin getirdiği bıçak, 16 yaşındaki genç kızın omuzuna saplandı.

İHA | 04.09.2019 - 10:10..
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İstanbul Esenyurt'ta oturanlar, ilginç bir kavgaya tanıklık etti.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Henüz bilinmeyen bir sebeple, Pınar Mahallesi'nde ikamet eden komşular arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışma kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç kız omzundan bıçaklandı

OMZUNA BIÇAK SAPLANDI

Çıkan tartışmada kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin salladığı bıçak, 16 yaşındaki genç kızın omuzuna geldi. Yaralanan kız, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü.

Esenyurt'ta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç kız omzundan bıçaklandı

BIÇAKLANAN KIZIN YAKINI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kavganın olduğu yere gelen çok sayıda polis ekibi, tarafları polis merkezine götürdü. Bu sırada bıçaklanan kızın bir yakını ise sinir krizi geçirdi.

Sinir krizi geçiren kadına, olay yerinde bulunan 112 Sağlık ekipleri müdahale etti. Polis olayla ilgili incelemeye başladı.

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