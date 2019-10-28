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Esenyurt'ta işçiler yemekten zehirlendi

Çalıştıkları iş yerinde daha önceden yedikleri yemek üzerine zehirlenen çalışanlar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA | 28.10.2019 - 14:58..
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İstanbul Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikanın çalışanları geçtiğimiz cuma günü, yemekhanede yedikleri yemekten zehirlenerek bugün işe gelemediler.

50'DEN FAZLA ÇALIŞAN ZEHİRLENDİ

Fabrikanın yemekhanesinde geçen cuma günü makarna, ıspanak, yoğurt ve tatlı yediği belirtilen 50'den fazla işçi, zehirlenme şikayetiyle çevre hastanelere gitti.

Esenyurt'ta çok sayıda işçi yemekten zehirlendi -2

ÇALIŞANLARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İşçilerden bir bölümü taburcu edilirken, bir bölümünün ise tedavisi devam ediyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Esenyurt'ta çok sayıda işçi yemekten zehirlendi -1

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