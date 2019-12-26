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Esenyurt'ta kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

Trafik polisleri emniyet kemeri, araç başı sigara kullanımı ve cep telefonu kullanma gibi uygulamalar esnasında kurallara

İHA | 26.12.2019 - 09:19..
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İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, ticari taksiler üzerinde uygulama gerçekleştirdi.

TRAFİK KURALLARINA UYMAYANLARI POLİS TEK TEK TESPİT ETTİ

Gün boyunca yapılan uygulamalarda ekipler; araçlarda emniyet kemeri, direksiyon başında sigara ve cep telefonu kullanımı başta olmak üzere araç üzerine kayıtlı şoförlerin aracı kullanıp kullanmadığına baktı.

Esenyurt'ta kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

CEZA YAĞDI

Kurallara uymayan şoförlere ceza yağarken, yine kurallara uymayan araçların bağlandığı görüldü.

Esenyurt'ta kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

Uygulamaların artırılacağı öğrenildi.

Esenyurt'ta kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

Esenyurt'ta kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

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