Esenyurt'ta kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

Trafik polisleri emniyet kemeri, araç başı sigara kullanımı ve cep telefonu kullanma gibi uygulamalar esnasında kurallara

İki kişi arasında çıkan tartışmada, bir kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

4

FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi." dedi.