Esenyurt'ta kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, ticari taksiler üzerinde uygulama gerçekleştirdi.
TRAFİK KURALLARINA UYMAYANLARI POLİS TEK TEK TESPİT ETTİ
Gün boyunca yapılan uygulamalarda ekipler; araçlarda emniyet kemeri, direksiyon başında sigara ve cep telefonu kullanımı başta olmak üzere araç üzerine kayıtlı şoförlerin aracı kullanıp kullanmadığına baktı.
CEZA YAĞDI
Kurallara uymayan şoförlere ceza yağarken, yine kurallara uymayan araçların bağlandığı görüldü.
Uygulamaların artırılacağı öğrenildi.