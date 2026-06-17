Esenyurt'ta silahlı çatışma: Güvenlik kameraları kaydetti
Esenyurt'ta gece saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Motosikletle bir sokağa giren gruba, bir minibüs ile bir otomobilin içinden ateş açıldı. Motosikletli grup da ateşle karşılık verdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayla ilgili inceleme sürüyor.
Esenyurt'ta Balıkyolu Mahallesi 522. Sokak'ta, gece saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Saat 01.00 sıralarında sokağa giren motosikletli bir gruba, bir otomobil ile minibüsün içindeki kişiler tarafından ateş açıldı.
KARŞILIKLI ATEŞ ETTİLER
Açılan ateş sonrası motosikletteki 2 kişi yere düştü ve onlar da diğer gruba silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlar sokaktaki iş yerleri ile arabalara isabet etti.
Olay sonrası taraflar olay yerinden kaçtı.
EKİPLER İNCELEME YAPTI
Olay yerine sevk edilen ekipler, sokak girişini ve çıkışını kontrollü olarak kapattı. Çok sayıda boş kovan incelendi.
Mermilerin isabet ettiği iş yerleri ve araçlar incelendi. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.
KAMERALAR KAYDETTİ
Olayın yaşandığı sırada bir binanın güvenlik kamerası, yaşanan silahlı çatışmayı saniye saniye kaydetti.
Görüntülerde; motosikletli grup sokağa girdiği sırada, karşısındaki otomobilden ateş açıldığı, sonrasında yanına gelen başka bir otomobilden de ateş açıldığı görüldü.
Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.