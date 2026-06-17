Esenyurt'ta silahlı çatışma: Güvenlik kameraları kaydetti

Esenyurt'ta Balıkyolu Mahallesi 522. Sokak'ta, gece saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Saat 01.00 sıralarında sokağa giren motosikletli bir gruba, bir otomobil ile minibüsün içindeki kişiler tarafından ateş açıldı.

KARŞILIKLI ATEŞ ETTİLER

Açılan ateş sonrası motosikletteki 2 kişi yere düştü ve onlar da diğer gruba silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlar sokaktaki iş yerleri ile arabalara isabet etti.

Olay sonrası taraflar olay yerinden kaçtı.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Olay yerine sevk edilen ekipler, sokak girişini ve çıkışını kontrollü olarak kapattı. Çok sayıda boş kovan incelendi.

Mermilerin isabet ettiği iş yerleri ve araçlar incelendi. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

KAMERALAR KAYDETTİ

Olayın yaşandığı sırada bir binanın güvenlik kamerası, yaşanan silahlı çatışmayı saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde; motosikletli grup sokağa girdiği sırada, karşısındaki otomobilden ateş açıldığı, sonrasında yanına gelen başka bir otomobilden de ateş açıldığı görüldü.

Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.