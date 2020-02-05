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Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

Taksi durağı yeri nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada, taksilerin ve durağın camları tuzla buz oldu. Kavgada, silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 05.02.2020 - 09:51..
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde, taksi durakları arasında bir süredir yer tartışması yaşanırken, sabah saatlerinde toplanan taksiciler, rakip durağın taksilerine ve durağına saldırıda bulundu.

SİLAHLI, SOPALI KAVGA

Taşlı, sopalı ve silahlı kavga sonucunda ortalık adeta savaş alanına dönerken, saldırı sonucunda 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılardan birisinin sırtında mermi olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

TAKSİLERİN CAMLARINI KALDIRIM TAŞI İLE KIRDILAR

Kavga sırasında durak etrafında bulunan 2 taksinin camlarının kaldırım taşı ile kırıldığı öğrenilirken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Kavgayı, ihbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yatıştırdı.

Yaralı 2 kişi için devlet hastanesi aciline giden taraflar burada da ortalığı karıştırınca, hastaneye giden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Öte yandan, yaralıların tedavisi devam ederken, polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

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