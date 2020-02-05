Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi: 2 yaralı

Taksi durağı yeri nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada, taksilerin ve durağın camları tuzla buz oldu. Kavgada, silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Şubat 1937'de laiklik ilkesinin anayasaya girmesiyle ilgili paylaşım yaptı, laikliğin önemine dikkat çekti.

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Faiz düşünce otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü

ODD'nin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,75 artarak, 27 bin 273'e ulaştı.