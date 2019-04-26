Eşinden dayak yiyen hamile kadın bebeğini düşürdü

ADana'nın Seyhan ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle 20 yaşındaki H.A. ve dini nikahlı eşi Abdulkadir Ç. arasında tartışma çıktı.

DURUMU CİDDİLEŞİNCE HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Ç., 8 aylık hamile eşini dövdü. Eşinin durumunun ciddileştiğini gören Abdulkadir Ç., genç kadını kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralı H.A., hemen ameliyata alındı ancak doktorların müdahalesine rağmen bebeğini kaybetti. Tedavisi devam eden H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Abdulkadir Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.