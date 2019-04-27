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Eşini dövüp çocuğunun ölümüne neden olan şahıs tutuklandı

Adana'da dini nikahlı eşi tarafından dövülen 8 aylık hamile kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bebeğini kaybetti. Kendi çocuğunun ölümüne neden olan koca ise tutuklandı.

DHA | 27.04.2019 - 17:20..
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gĞÜÜTÇ

Adana'nın Seyhan ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle 20 yaşındaki H.A. ve dini nikahlı eşi Abdulkadir Ç. arasında tartışma çıktı.

DURUMU CİDDİLEŞİNCE HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Ç., 8 aylık hamile eşini dövdü. Eşinin durumunun ciddileştiğini gören Abdulkadir Ç., genç kadını kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

TUTUKLANDI

Ağır yaralı H.A., hemen ameliyata alındı ancak doktorların müdahalesine rağmen bebeğini kaybetti. Tedavisi devam eden H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Abdulkadir Ç. ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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