Eşini öldüren kadının davasında savcının mütalaası

25 Ağustos 2019'da İstanbul Güngören'de yaşayan Hülya Ören, eşini bıçaklayarak öldürdü.

BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ, CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Cinayetin ardından hazırlanan İddianamede; savcılık ifadesine yer verilen Hülya Ören'in eşinin kendisine sinkaflı küfürler ile hakaret ettiğini, kendisinin ise boşanmak istediğini söylediği aktarıldı. İfadesinde eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da aktaran şüpheli Ören, 25 Ağustos 2019 sabahında eşinin kendisi uyuduğu esnada yanına gelerek birlikte olmak istediğini söylediğini, ancak kendisinin bunu kabul etmediğini açıkladı.

DARBEDİNCE MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Olay günü akşam saatlerinde eşinin kendisine yine cinsel istismarda bulunduğunu ve darbettiğini aktaran Hülya Ören, can havliyle mutfaktan bıçak aldığını söyleyerek maktule doğru 2 kez salladığını eşinin ise yere yığıldığını aktardı. İfadesinde hemen polis ve ambulansa haber verdiğini söyleyen şüpheli Ören, öldürme kastıyla hareket etmediğini sadece kendini korumak istediğini aktardı.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA

İlk kez hakim karşısına çıktığında 24 yıl hapsi istenen Hülya Ören için savcılık, mütalaasını üçüncü duruşmada açıkladı. İstanbul Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Hülya Ören getirildi. Duruşmaya çeşitli kadın örgütleri ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporunu okudu. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora karşı beyanda bulunan sanık avukatları, Hülya Ören'in tahliye edilmesini talep etti.

SAVCI 'MEŞRU MÜDAFA' DEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Türker, maktulün sanığa darp ve şiddet uyguladığına dair iddiaları destekleyen doktor raporunun dosyada yer aldığını ifade etti. Mütalaada sanık Ören'in, Kadir Ören'i üç kez bıçakladığı ve eyleme kendiliğinden son verdiği, ambulansı ve polisi aradığı da gerekçe gösterilerek öldürme kastına dair delil bulunamadığı belirtildi.

CEZA İSTEMEDİ

Savcı Türker, mütalaasında sanığın cinsel saldırılara karşı kendini korumaya çalıştığını ve meşru müdafaa sınırlarını maruz görülebilecek bir korku ve panikle aştığının kabul edilmesi gerektiğini gerekçe göstererek sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığını söyledi. Savcı sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

"AİLESİNE OLAN HINCINI ÇIKARDI"

Mütalaanın ardından söz verilen maktulün ailesinin avukatı, yazılı beyanda bulunduklarını belirterek, “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Sanık avukatları da sanığın tahliye edilmesi talebini yineledi. Mütalaayla ilgili kendisine söz verilen tutuklu Hülya Ören ise "Maktul ailesine olan hıncını, anne sevgisizliğini benden çıkardı. Beraatimi ve tahliyemi isterim." diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı beyanda bulunulması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"HÜLYA SAVUNMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Duruşmanın ardından adliye önünde sanık avukatı ve bir kadın grubu bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Avukat Selmin Cansu Demir, basın açıklamasında "Hülya uğradığı cinsel saldırı sonucunda yaşamını savunmak için buradaki davanın konusu olan eylemini gerçekleştirdi. Bugün savcılık mütalaası, Hülya'nın maruz kaldığı eylemler sonrasında yaşamını savunmak için bir savunma eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Mahkeme, savcılık mütalaasını dikkate almadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi." şeklinde konuştu.