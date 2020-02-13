taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0588
Euro
6.5803
Altın
1573.09
Borsa
120655.71
Gram Altın
306.622
Bitcoin
62527.97

Eşini, üvey kızını ve 40 günlük bebeğini bıçakladı

Avcılar'da ailesine bıçakla saldıran cani koca Mehmet Çakmaktaş, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 13.02.2020 - 17:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Avcılar'da Mehmet Çakmaktaş isimli zanlı, babasının fotoğrafını yere düşürdüğü gerekçesiyle eşi Emine Çakmaktaş'a bağırmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

EŞİNİ, ÜVEY KIZINI VE 40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ BIÇAKLADI

Bu sırada Emine Çakmaktaş'ın ilk evliliğinden olan kızı Özge Gözbayrak, "Mehmet ağabey sinirlisin odaya geç sakinleş." diyerek öfkeli kocayı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkeli koca, önce Emine Çakmaktaş'ı ardından da üvey kızını darbetti.

Mutfaktan eline bıçak geçiren öfkeli adam ardından ablasının kucağındaki bebeği, üvey kızını ve eşini art arda bıçakladı.

40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçakladı

KOMŞULAR MÜDAHALE ETTİ

Emine Çakmaktaş'ın feryatları üzerine komşuları harekete geçti ve polis çağırdı. Bu sırada kaçan adamı yakalamak isteyen bir komşu da bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Eşini, üvey kızını ve 40 günlük bebeğini bıçakladı

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Mehmet Çakmaktaş ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çakmaktaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini, üvey kızını ve 40 günlük bebeğini bıçakladı

"SONUM EMİNE BULUT GİBİ OLACAKTI"

Göğsüne gelen bıçak darbeleri nedeniyle bebeğini emziremediğini söyleyen Emine Çakmaktaş, "Komşularım yetişmeseydi biz kesin ölmüştük, onlar geldi kurtardı. Onlar da bıçaklandı. Göğsüm kesildiği için çocuğumu emziremiyorum. Sonum Emine Bulut gibi olacaktı, adaşım gibi olacaktı. Hiçbir zaman kurtulamasın o hapisten, kurtulursa sonumuz kötü olacak." dedi.

Eşini, üvey kızını ve 40 günlük bebeğini bıçakladı

İlginizi Çekebilir
Gaziantep'te 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Eskişehir hırsızları yakalandı: 4 gözaltı
Tepebaşı bölgesinde bulunan mahallelerde evden hırsızlık yaptığı belirtilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Dolandırıcı savcı yakalandı
Bakırköy Adliye Sarayı’nda görev yapan savcı Tamer C., çok sayıda meslektaşı ve adli personeli dolandırıp ortadan kaybolduktan sonra bir apart otelde yakayı ele verdi.
Anne babasını siyanürle öldüren sanık yargı önüne çıktı
İzmir Bayraklı'da siyanürlü su içirerek anne ve babasını öldüren, kardeşinin de yaralanmasına sebep olan tutuklu sanık mahkemeye çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Prens Selman, Newcastle United’ı satın alıyor
Suudi Prens Selman, Newcastle United’ı satın alıyor
202
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
176
Esad'ın en güvendiği isim: Süheyl Hasan
Esad'ın en güvendiği isim: Süheyl Hasan
294
Defne Samyeli’ye Eren Talu hatırlatması
Defne Samyeli’ye Eren Talu hatırlatması
249
Erzurum'da gri listedeki teröristin öldürülme anı
Erzurum'da gri listedeki teröristin öldürülme anı
210
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek
627
Jeffrey: Desteğimiz Türkiye'ye
Jeffrey: Desteğimiz Türkiye'ye
155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir