Eşini, üvey kızını ve 40 günlük bebeğini bıçakladı

İstanbul Avcılar'da Mehmet Çakmaktaş isimli zanlı, babasının fotoğrafını yere düşürdüğü gerekçesiyle eşi Emine Çakmaktaş'a bağırmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

EŞİNİ, ÜVEY KIZINI VE 40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ BIÇAKLADI

Bu sırada Emine Çakmaktaş'ın ilk evliliğinden olan kızı Özge Gözbayrak, "Mehmet ağabey sinirlisin odaya geç sakinleş." diyerek öfkeli kocayı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkeli koca, önce Emine Çakmaktaş'ı ardından da üvey kızını darbetti.

Mutfaktan eline bıçak geçiren öfkeli adam ardından ablasının kucağındaki bebeği, üvey kızını ve eşini art arda bıçakladı.

40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçakladı

KOMŞULAR MÜDAHALE ETTİ

Emine Çakmaktaş'ın feryatları üzerine komşuları harekete geçti ve polis çağırdı. Bu sırada kaçan adamı yakalamak isteyen bir komşu da bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Mehmet Çakmaktaş ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çakmaktaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"SONUM EMİNE BULUT GİBİ OLACAKTI"

Göğsüne gelen bıçak darbeleri nedeniyle bebeğini emziremediğini söyleyen Emine Çakmaktaş, "Komşularım yetişmeseydi biz kesin ölmüştük, onlar geldi kurtardı. Onlar da bıçaklandı. Göğsüm kesildiği için çocuğumu emziremiyorum. Sonum Emine Bulut gibi olacaktı, adaşım gibi olacaktı. Hiçbir zaman kurtulamasın o hapisten, kurtulursa sonumuz kötü olacak." dedi.