Geçtiğimiz günlerde telefon dolandırıcıları tarafından yaklaşık 500 bin TL dolandırılan 73 yaşındaki Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, olay hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski bakan nasıl dolandırıldığını anlattı VİDEO

"GAZİLERDEN, ŞEHİTLERDEN BAHSEDİYORLAR"

Dolandırıcıların kendilerini savcı olarak tanıttıklarını anlatan Aytekin, "Bana dedi ki ‘155’i ara’, 155’i aradım Muhammer veya Muhammet diye Süleymanpaşa ilçesinde birisinin olduğunu, emniyetçinin olduğunu o bizi tanıyor sorabilirsiniz dedi. Bende 155’e dedim ki şu adamı bir bağla bakalım söyleyeyim bakalım. Adam nasıl bağlandı, nasıl bitti bilmiyorum ben o arada karambole mi geldim bilemiyorum. Evet benim dedi birisi. Çok profesyonelce hazırlanmış, bizi de çok iyi tanıyan, bizi inceleyen, araştıran, sorup soruşturan hatta torunumuzun ismini bilen insanlar bunlar. Tabii ki torunlar deyince biz de şüphelendik. Gazilerden şehitlerden bahsediyorlar. Ben de yardım edebileceksem memnuniyetle yapabileceğimi söyledim.

"İNSANI KANDIRABİLECEK BİR ÜSLUPLA BAHSEDİYORLAR"

Aytekin, “Benim bakan olduğumu da biliyorlar. Ama buna rağmen tatlı dil demeyeceğim ama insanı kandırabilecek bir üslupla bahsediyorlar ve dolayısıyla bizi de maalesef bu karambolün içerisine aldılar. Biz de gittik bankadan, kasamızı aldık çıktık. Karakola doğru gidiyoruz. Aradı dedi ki işte sahilde onların tarif ettiği boşluk bir yere gidin, bizim komiser bey gelecek alacak onları karakola getirecek bize, biz de orada altınları değiştireceğiz size hakikileri vereceğiz dediler." diye konuştu.

"FETÖ'DEN BAHSETTİLER"

400-500 bin TL civarında zararı olduğunu anlatan eski bakan, “Çocuklarım ve torunlarımın ismini söyleyince eşim baygınlık geçirdi. O zaman anladım ki bu iş ciddi. Gaflete düştük. Vatandaşlardan çok uyanık ve dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Bana önce şehitlerden bahsettiler. Tabi FETÖ’den de bahsettiler. Onlar bu memleketi soyuyor dediler. Bunlara kanmamak lazım. Bu adamları hemen emniyete bildirip aldanmadan bu işi bitirmem gerekirdi. Benim gibi tecrübeli topluma mal olmuş bir insan yapmaması gerekirdi ama yaptık maalesef.” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Öte yandan yapılan çalışmaların ardından İstanbul ve Kocaeli’de yakalanan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



