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Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac yaşamını yitirdi

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 13:06..
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Fransa'da 1995-2007 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Jacques Chirac, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

UZUN SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU

Chirac'ın yaşamını yitirdiği, ailesi tarafından duyuruldu. Öte yandan Chirac'ın, uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı da kaydedildi.

JACQUES CHIRAC KİMDİR

Siyasi hayatına 1965'de Sainte-Fereole'de il genel meclis üyesi olarak başlayan Chirac, milletvekilliği yaptıktan sonra 1977'de Paris Belediye Başkanı olmuştu. Chirac, François Mitterrand Cumhurbaşkanlığı döneminde 1986'de başbakanlık görevine getirilmişti. 1995'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen'e karşı kazanan Chirac, 12 yıl boyunca cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac yaşamını yitirdi

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