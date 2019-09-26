Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac yaşamını yitirdi

1 Somali'de Türk vakıf aracına bombalı saldırı Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

2 Türkiye genelindeki müze sayısı 451’e ulaştı Türkiye genelinde müze sayısı, 2018 yılında açılan 13 yeni müze ile birlikte 451 oldu. Bunların 200 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 251 tanesi ise özel müze kategorisinde görev yapıyor.

3 Derbi öncesi teknik adamlar, savunmacılarla özel görüştü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler savunma oyuncularında olacak. Sezon başından beri çok hata yapan savunmacılar, iki takımın da en zayıf bölgesi olarak dikkat çekiyor.

4 Asansörle duvar arasında kalan anne ve çocuk kurtarıldı Çin'de asansörden inmek isteyen anne ve bebeği, aniden hareket eden asansörün mağduru oldu.

5 PKK'ya ait füzeyi YPG gönderdi Mardin'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Kıran-2' operasyonunda, Bagok kırsalında ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait 2 Metis M-1 füze ateşleyicisini YPG'nin gönderdiği ortaya çıktı.

6 Muğla'da yıllar sonra bulduğu babaya tazminat davası 6 yaşında kaybettiği babasını bulunca, "Babasız yaşadığım yılların hesabını vermesini istiyorum" diyerek tazminat davası açtı.