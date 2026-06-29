Eski eşinin ihanetini ifşa etmişti! Sahra Işık'tan dikkat çeken yeni paylaşım

Survivor yarışmasıyla ünlü bir isim haline gelen Sahra Işık ve İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti.

Boşanma sürecinin ardından uzun süreli sessizliğini bozan Işık, evliliği ve boşanma sonrası yaşadıklarına dair sert iddialarda bulunmuştu. İlişkileri boyunca psikolojik baskı gördüğünü öne süren ünlü isim, yaşanan sürecin hem kendi hayatını hem de çocuğunu olumsuz etkilediğini belirtmişti.

Şimdilerde oğluyla tatil yapan Sahra Işık'tan yeni paylaşım geldi. Işık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BEDEL BENDİM"

"En güçlü kişi arkasını dönüp gitmeye hazır olandır. Eskiden gücün, tutunmak olduğunu düşünürdüm. Bir şeyler için savaşmak, sadakatimi kanıtlamak ve bedeli ne olursa olsun sürdürmek olduğunu düşünürdüm. Ama o bedel her zaman bendim.

"BEN İNSANLARI KAYBETTİM"

Huzurum, enerjim, potansiyelim. Sonra fark ettim ki gerçek güç, bir şeyleri elde tutmak için savaşmak değil. Artık sana hizmet etmeyen bir şeyden korkusuzca ayrılabilmektedir. Ben insanları kaybetmem, onları serbest bırakırım. Fırsatlar için yalvarmam, onların ötesine geçerim. Ve bu şekilde hareket ettiğim için ben asla kaybetmem. Sadece bana ait olan şeylere yer açmaya devam ederim."