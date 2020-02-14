Eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki G.K., eski sevgilisi Zeki Özen ile konuşmak için kapının önüne çıktı. Evin önünde konuşan Özen ve G.K henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmadan sonra Zeki Özen, elindeki bıçakla eski sevgilisini 5 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.