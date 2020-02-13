Eskişehir hırsızları yakalandı: 4 gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; Tepebaşı, Çamlıca ve Orhangazi Mahalleleri'nde meydana gelen ‘evden hırsızlık’ olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında şüphelilerin Aziz T, Hakan P, Muhammet Ö., ve Bünyamin Ö., olduğunu tespit etti.

4 GÖZALTI

Kent merkezindeki evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonla, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Aziz T.’nin hırsızlık suçundan 27, Muhammet Ö.’nün 10, Hakan P.’nin 9, Bünyamin Ö.’nün ise 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.