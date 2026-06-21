Eskişehir'de 17 yaşındaki genç, pompalı tüfekle dehşet saçtı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde Saffet K. (29) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar yüz yüze görüşmek için Emek Mahallesi Temenni Sokak ile Salkım Sokak kesişimine geldi.

Burada başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Kavga sırasında Saffet K., karşı tarafın yanında bulunan 17 yaşındaki A.C.C. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Tüfekten çıkan saçmalar bacağına isabet eden Saffet K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Saffet K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyonla pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen 17 yaşındaki A.C.C. yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.