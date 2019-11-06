Eskişehir'de ATM’lerde ‘papağan’ dolandırıcılığı

Kart bilgilerini ''papağan'' adı verilen aparatla kopyalayan 3 kişi tespit edilmelerinin ardından, 3 farklı şehirde yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir banka ATM’sine papağan adı verilen özel kopyalama cihazı takılarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiğini tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin, aynı yöntemle dolandırıcılık yapan S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) olduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler, İstanbul, Bolu ve Sakarya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilerek ifadeleri alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle, daha önce de aralarında Konya ve Sakarya’nın da bulunduğu çok sayıda şehirde kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Soruşturma sürüyor.