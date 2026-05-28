Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde gece yarısı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Arbede sırasında 16 yaşındaki M.G. bacağından bıçakla yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURUMU AĞIR

Durumunun ağır olduğu belirtilen M.G. yoğun bakıma alındı.

Polis, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.