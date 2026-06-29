Eskişehir'de havaya ateş açan sürücünün savunması pes dedirtti
Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki otomobilinden havaya ateş açan ve kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın, polislere "Canım sıkkındı, ondan dolayı ateş ettim" demesi dikkat çekti.
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Eskişehir'de akılalmaz olay...
Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde, Seyitgazi yolu üzerinden kent merkezine doğru ilerleyen Mehmet Can Ç., otomobilden havaya tabancayla ateş edildi.
İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI
Durumu fark eden polis ekipleri, şüpheli aracı durdurmak için harekete geçti.
Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, Çankaya Mahallesi'nin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı.
KISKIVRAK YAKALANDI
Polis ekiplerinin dikkati ve ısrarlı takibi sonucu kaçan araç, Kartopu Caddesi üzerinde durduruldu.
Araç sürücüsü Mehmet Can Ç., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
"CANIM SIKKINDI"
Gözaltına alınan şüphelinin, kendisini yakalayan polislere verdiği ilk beyanda "Canım sıkkındı, ondan dolayı ateş ettim." dediği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)