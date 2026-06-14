Eskişehir’de millilere desteğini tarlasına dev ay yıldız çizerek gösterdi

Tüm Türkiye’den millilerimize destek mesajları geliyor.

Bu kapsamda Eskişehir’den anlamlı bir hareket geldi.

Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılık ile çiftçilik yapan 37 yaşındaki Ali Armağan, kızının sosyal medyadan görüp babasından yapmasını istediği ay-yıldızı tarlasına çizmek için kolları sıvadı.

12 DÖNÜM ARAZİSİNE TRAKTÖR İLE AY-YILDIZ ÇİZDİ

Eskişehirli çiftçi, 24 yıl aradan sonra Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan, A Milli Futbol Takımı'na desteğini böyle göstermek için 12 dönümlük tarım arazisine traktörü ile ay-yıldız çizdi.

Yaklaşık bir saatlik uğraş sonucunda traktörün ardına taktığı tırmık ile ay ve yıldızı toprağa işleyen Armağan’a, 10 yaşındaki kızı Ayşe Yaren eşlik etti.

AY VE YILDIZIN ŞANS GETİRMESİNİ DİLEDİ

Ali Armağan ve kızı Ayşe Yaren, tarlalarına çizdikleri ay ve yıldızın A Milli Futbol Takımı'na turnuvada şans getirmesini diledi.

"DUALARIMIZLA, DESTEĞİMİZLE YANLARINDAYIZ"

Konuyla alakalı konuşan Ali Armağan, "Öncelikle yıllardır beklediğimiz bu an için çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. Milli takımımıza destek için biz de dev bir ay yıldız çizdik tarlamıza. Avustralya ile olan maçımızda milli takımımıza başarılar diliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Dualarımızla, desteğimizle yanlarındayız. İnşallah kazanacağız. Burası 12 dönüm. 12 dönümlük bir araziye çizdik.

"İNŞALLAH ASLANLAR BU SENE KUPAYI ALACAK"

Yukarıdan görüneceğini düşünüyoruz. Belli olmaz, belki uçak geçer gözükür. Umarım moral olur, destek olur. Milli takımımızın yanındayız. Yılları hatırlıyoruz tabii çok heyecanlıydık biraz daha küçüktük. Bizim için, yani bütün Türkiye için ayrı bir heyecandı. Yine aynı heyecanı yaşayacağımıza inanıyorum. İnşallah aslanlar bu sefer kupayı alacak.

"AY YILDIZI ÇİZERKEN KAZAYAĞI İLE ÇİZDİK"

Ay yıldızı çizerken kazayağı ile çizdik. Önceden bir yürüdük, iz yaptık. Ona göre planlayıp güzel bir şekilde çizmeye çalıştık. İnşallah güzel olmuştur. Destekçim, benim en büyük destekçim. Fikrin sahibi de odur. Galiba bir yerde görmüş, biz de dedik yapalım. Onun için biz de öyle bir şey denemek istedik." dedi.