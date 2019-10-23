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Eskişehir'de sapık, komşusuna ait eşeğe tecavüz etti

Komşusunun eşeğine tecavüzde bulunan insanlık yoksunu M.K(47)'nın 4 yıla kadar hapsi istendi.

DHA | 23.10.2019 - 16:22..
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıılıca Mahallesi’nde hayvancılık yapan N.B., komşusu M.K.’nın eşeğine tecavüz ettiğini ve bunu cep telefonuyla kaydettiğini belirterek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

TECAVÜZ İDDİASINI KABUL ETTİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan M.K. ‘tecavüz’ iddiasını kabul ederek itiraf etti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle M.K. hakkında 8’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açılırken, ‘işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

HAFTAYA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Tecavüzle suçlanan M.K. önümüzdeki hafta hâkim karşısına çıkacak.

Eskişehir'de sapık, komşusuna ait eşeğe tecavüz etti

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