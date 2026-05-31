Eskişehir'de servis aracını otomobilin üzerine sürdü
Odunpazarı ilçesinde trafikte gerginlik yaşadığı aracın üzerine süren servis şoförünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahahallesi Mustafa Özel Bulvarı üzerinde, dün öğle saatlerinde korku dolu anlar meydan geldi.
Bulvar üzerinde seyreden 41 AHC 831 plakalı otomobil ile 26 S0337 plakalı servis arasında trafik kaynaklı çekişme yaşandı.
SERVİSİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Yaşanan olay sonrasında aynı bulvar üzerinde trafik ışıklarında bekleyen servis aracı şoförü, yeşil ışığın yanması ile otomobilin üzerine doğru aracını sürdü.
Muhtemel bir zincirleme kaza, kıl payı ile ucuz atlatıldı.
TEPKİLERE ALDIIŞ ETMEDEN YOLUNA DEVAM ETTİ
Servis aracı diğer araçların gösterdiği tepkiye aldırış etmeden yoluna devam etti.
Öte yandan 41 AHC 831 plakalı otomobildeki sürücü ve yolcular büyük panik yaşadı.
Yaşananlar amatör kamera ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)