Eskişehir'de sokak ortasında hareketsiz duran şahıs tedirginliğe yol açtı

Eskişehir'in Eskibağlar mahallesinde, bir sokak üzerinde bir şahıs bilinmeyen bir nedenle uzun süre durdu.

Durumunun şüpheli olduğunu fark eden vatandaşlar, çevre güvenliği açısından endişelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

ŞAHISLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede gelen ekiplerin şahısla ilgili inceleme ve gerekli işlemleri başlattığı öğrenildi.