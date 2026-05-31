Eskişehir'de yağışlar Porsuk Barajı'na can suyu oldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bereketli yağışlar, kurumaya yüz tutan barajlara hayat verdi.

Her gün yurttan baraj doluluk müjdeleri gelirken, son müjde de Eskişehir’den geldi.

DOLULUK YÜZDE 40'A YAKLAŞTI

Son haftalarda Eskişehir ve çevresinde yoğun yağışlar etkili oldu.

Toplam 454 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip olan Porsuk Barajı da yağışlar sayesinde yüzde 40 doluluk oranına yaklaştı.

BARAJ ÇEVRESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Baraj çevresindeki yeşil bitki örtüsüyle birleşen su seviyesindeki bu belirgin yükseliş ve havzada biriken su miktarı, havadan çekilen görüntülere de yansıdı.