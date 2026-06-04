Eskişehir'de yardım etme bahanesiyle yaşlı adamın parasını çaldı

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Eskişehir'de 23 Mayıs tarihinde, vicdanları yaralayan bir hırsızlık olayı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre 87 yaşındaki mağdur H.A.Y., saat 17. 00 gibi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'taki Hacı Havva Camii'nden çıktı.

O sırada bir 22 yaşındaki M.C. isimli kadın şüpheli, yardım bahanesiyle yaşlı adamla konuşarak yürümesine eşlik etti.

CEBİNDEN 10 BİN TL ÇALDI

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki parka gelindiğinde kadın, yaşlı adamın bir anlık dalgınlığından faydalanarak cebindeki 10 bin lirayı alarak kaçtı.

Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaydan sonra mağdur vatandaşın başvurması ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Eşgali belirlenen şüpheli, yapılan operasyonla kısa sürede yakalandı.

TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.