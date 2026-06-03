Eşref Rüya’da büyük final yaklaştı: İhtiyar, Rüya’yı kaçırdı
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın büyük finaline geri sayım başladı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu. Nisan ve Eşref’in bebeği doğuyor. İhtiyar’ın planı ne olacak? İşte Eşref Rüya 46. Bölüm 2. fragman…
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Sokaklarda büyük savaş başlıyor, Eşref Rüya’da taşlar yerinden oynuyor.
Aksiyonun ve gerilimin zirve yaptığı dizinin 46. bölüm fragmanı, dışarı taşan düşmanlıkların artık bir "av-avcı" hikayesine dönüştüğünü gözler önüne serdi.
Bir yanda özgürlüğünün bedelini ödetmek isteyen Celo’nun gölgesi, diğer yanda ise hastane odasında can çekişen Nisan’ın dramı…
Eşref’in bu çemberden nasıl çıkacağı yeni bölüme dair heyecanı ikiye katladı.
RÜYA KAÇIRILIYOR
Yeni yayınlanan fragmanda Nisan'ın doğum yaptığı sahneler dikkat çekiyor. Eşref, Nisan'ı buluyor ancak bu kez yeni sınavı kızı oluyor.
İhtiyar, Eşref ve Nisan'ın kızı Rüya'yı kaçıracak. Peki, Eşref'in hamlesi ne olacak?
Eşref Rüya 46. bölüm 2. fragman:
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi