Eşref Rüya’da büyük final yaklaştı: İhtiyar, Rüya’yı kaçırdı

Sokaklarda büyük savaş başlıyor, Eşref Rüya’da taşlar yerinden oynuyor.

Aksiyonun ve gerilimin zirve yaptığı dizinin 46. bölüm fragmanı, dışarı taşan düşmanlıkların artık bir "av-avcı" hikayesine dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Bir yanda özgürlüğünün bedelini ödetmek isteyen Celo’nun gölgesi, diğer yanda ise hastane odasında can çekişen Nisan’ın dramı…

Eşref’in bu çemberden nasıl çıkacağı yeni bölüme dair heyecanı ikiye katladı.

RÜYA KAÇIRILIYOR

Yeni yayınlanan fragmanda Nisan'ın doğum yaptığı sahneler dikkat çekiyor. Eşref, Nisan'ı buluyor ancak bu kez yeni sınavı kızı oluyor.

İhtiyar, Eşref ve Nisan'ın kızı Rüya'yı kaçıracak. Peki, Eşref'in hamlesi ne olacak?

Eşref Rüya 46. bölüm 2. fragman: