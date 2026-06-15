Etiyopya'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 28 ölü

Etiyopya’dan gelen kaza haberi, ülkeyi yasa boğdu. Amhara bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yolcuları başkent Addis Ababa’ya taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak derin bir uçuruma yuvarlandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, enkaz alanında geniş çaplı kurtarma çalışması başlattı.

OTOBÜS 100 METRELİK UÇURUMA DÜŞTÜ

Etiyopya polisinin verdiği bilgilere göre kaza, Dessie ile Kombolcha kentlerini birbirine bağlayan ve “Harego” olarak bilinen yol güzergâhında meydana geldi.

Addis Ababa istikametine seyreden yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI 28’E YÜKSELDİ

Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, kazada en az 28 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Otobüste bulunan çok sayıda yolcunun ise yaralandığı, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Enkaz alanında yürütülen çalışmalar nedeniyle ölü ve yaralı sayısının değişebileceği ifade edildi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLİYOR

Kaza sonrası başlatılan kurtarma operasyonunda yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledilmeye başlandı. Acil müdahale ekipleri, ağır yaralıların tedavisine öncelik verirken, hastanelerde olağanüstü hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Yetkililer, yaralıların tamamının güvenli şekilde sağlık merkezlerine ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Etiyopya polisi, otobüsün uçuruma yuvarlanmasına neyin yol açtığının henüz netlik kazanmadığını belirtti. Teknik inceleme ve adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Uzman ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda kazanın kesin nedeninin belirlenmesi bekleniyor.