Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven arttı
Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, haziran ayında beklenmedik bir şekilde yükselerek 95 puanı geçti. Piyasalarda olumlu havanın hakim olduğu dönemde AB Komisyonu tarafından açıklanan veriler, sektörlere güven aşıladı.
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Küresel piyasaların odağında olan verilerden birisi açıklandı.
Euro Bölgesi'nde haziran ayına ait ekonomik güven endeksi belli oldu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, haziran ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını paylaştı.
Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi haziranda, aylık bazda 1,3 puan yükselerek 95,1 puan oldu.
GÜVEN BEKLENTİLERİ AŞTI
Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde endeksin 94,3 puan olması yönündeydi.
Endeksteki artış perakende ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ile tüketiciler arasında güvenin yükselmesinden kaynaklandı.
Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ise haziranda eksi 19'dan eksi 17,7’ye çıktı.
AB'de de nisanda eksi 18,2 seviyesindeki endeks, haziranda eksi 17 oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)