Eurostat açıkladı! Ülke paralarının AB'deki gücü

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin satınalma gücü hakkındaki son durumu paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da satın alma gücündeki Türkiye'nin konusuna ait verileri aktardı.

SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2025 yılı geçici sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 67 oldu ve AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı.

AVRUPA'DA 100 EUROYA SATIN ALINAN, TÜRKİYE'DE 52 EUROYA ALINIYOR

Avrupa'da 100 euroya alınan bir mal-hizmet sepetinin, Türkiye'de 52 euroya denk geldiği, bunun da güncel kura göre 2 bin 800 lira tuttuğu hesaplandı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) kapsandı.

ENDEKS EN YÜKSEK LÜKSEMBURG'DA

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 239 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 36 ile Bosna-Hersek oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 139 üzerinde, Bosna-Hersek ise yüzde 64 altında değere sahip oldu.

TÜRKİYE'NİN 2025 YILI KİŞİ BAŞINA BİREYSEL TÜKETİM DÜZEYİ 70

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken tüketicilerin refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına bireysel tüketim endeksleri daha uygun gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık gibi) hizmetleri de kapsıyor.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 70 oldu ve AB ortalamasının yüzde 30 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 145 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 44 ile Bosna-Hersek olarak belirlendi.

TÜRKİYE'NİN BİREYSEL TÜKETİME İLİŞKİN FİYAT DÜZEYİ ENDEKSİ 52

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2025 yılı geçici sonuçlarına göre 52 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 52 euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

SATIN ALMA DEĞERLERİ

Satın alma gücü paritesine göre kişi başına GSYH ve bireysel tüketim endeks değerleri şöyle:

Ülkeler-GSYH- Bireysel tüketim

Lüksemburg 239 - 145

Almanya 115 - 120

Danimarka 127 - 106

Hollanda 133 - 119

Avusturya 118 - 113

Belçika 114 - 113

Finlandiya 101 - 99

İsveç 111 - 103

Fransa 98 - 103

Euro Bölgesi 20 - 104

İtalya 96 - 97

Güney Kıbrıs 98 - 98

Litvanya 87 - 87

İrlanda 238 - 100

İspanya 92 - 92

Portekiz 81 - 86

Çekya 92 - 83

Polonya 81 - 88

Slovenya 91 - 86

Malta 110 - 88

Romanya 78 - 86

Estonya 79 - 74

Yunanistan 68 - 80

Slovakya 75 - 77

Letonya 71 - 73

Macaristan 76 - 73

Hırvatistan 78 - 79

Bulgaristan 68 - 77

Norveç 159 - 128

İsviçre 157 - 114

İzlanda 128 - 115

Türkiye 67 - 70

Karadağ 54 - 71

Sırbistan 52 - 57

Kuzey Makedonya 43 - 50

Arnavutluk 43 - 48

Bosna-Hersek 36 - 44