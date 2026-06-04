Ev alamayınca konteyner aldı: Video izleyerek kendi evini inşa ediyor

İspanya’da durmak bilmeyen kira artışları ve yüksek ipotek kredileri, aileleri prefabrik ev ve karavan gibi alternatif çözümlere yönlendiriyor.



Toledo eyaletinde yaşayan asansör teknisyeni Matias da ekonomik kriz nedeniyle eşi Eva ve iki kızıyla birlikte kayınpederinin evine taşınmak zorunda kalınca, radikal bir karar aldı.

Ömür boyu borç ödemek yerine, kendi evini deniz konteynerlerinden inşa ediyor.

120 metrekarelik ev yapıyor

Matias, İspanya'nın Cabanas de la Sagra belediyesinde, kayınpederi Miguel’in evinin arkasındaki araziye iki katlı bir yuva kuruyor.

Toplam 120 metrekarelik bir alan oluşturan 4 adet deniz konteynerini bir araya getiren azimli baba, projeye bir mimar desteği ve resmi belediye izinleriyle başladı.

Hafta sonlarını ve tüm boş zamanlarını bu işe adayan çift, şu sıralar en kritik aşama olan yalıtım üzerinde çalışıyor. Bölgedeki aşırı sıcaklara değinen Antena3 muhabirinin "Bu Toledo güneşi altında gerçek bir fırın olmalı" yorumuna, Matías "Cehennem" diyerek yanıt veriyor. Azimli teknisyen, konteynerleri fırına dönüşmekten kurtarmak için dış duvarları yoğun bir şekilde izole ediyor.

Yarı Fiyatından Bile Ucuza Mal Oluyor

Projenin arkasındaki en büyük motivasyon ise devasa maliyet farkı. Bölgede geleneksel bir ev yaklaşık 180.000 euro civarındayken; Matias, nakliye, vinç ve vergiler dahil ilk iki konteyneri sadece 4.500 euroya mal etti. Orta sınıf malzemeler kullanacağı tüm projenin kendisine 70.000 ila 80.000 euroya mal olacağını hesaplıyor.

İnşaat sektöründen olmamasına rağmen YouTube videoları ve internetteki eğitimler sayesinde işin büyük kısmını tek başına sırtlayan Matias, geleneksel konut piyasasına şu sözlerle sitem ediyor: "Sadece başlamak için 30.000-40.000 euro nakite ve ömür boyu sürecek 700-800 euroluk taksitlere ihtiyacınız var."

Matias, adım adım yükselen bu sıra dışı inşaat sürecini sosyal medya hesaplarından paylaşarak yüksek ev fiyatlarından bunalan binlerce kişiye ilham veriyor.