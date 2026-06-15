Evde bakım ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

2006 yılından bu yana uygulanan Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesini amaçlayan önemli sosyal destek programları arasında yer alıyor.

Uygulama kapsamında, engelli vatandaşların yaşadıkları ortamdan ayrılmadan aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmeleri ve aile birliğinin korunması hedefleniyor.

HAK SAHİBİ BAŞINA AYLIK 13 BİN 878 LİRA

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapılıyor.

Bu ay yapılan ödemelerle birlikte toplam 7,1 milyar liralık destek hak sahiplerinin hesaplarına aktarılırken, halen yaklaşık 516 bin kişi Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor.