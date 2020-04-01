Koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya’da birçok vatandaş evde kal çağrısına uyuyor.

Ailesiyle birlikte evde zaman geçiren erkeklerin ev halleriyse sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

EL İŞİ ÖRENDEN MANTI AÇANA KADAR

Eve kapanan erkeklerin yaptıkları ev işleri paylaşılırken, kimi erkek el işi ördü, kim evi süpürdü, kimisi de mantı açıp yaprak sardı. Bu durumsa en çok ev hanımlarının işine yaradı...

Yüz binlerce vatandaşın izlediği görüntülerde erkeklerin anne ve eşlerine yardımcı olması, sosyal medya kullanıcılarından takdir topladı.

Evde kal kuralına uyan erkeklerin yeni işler