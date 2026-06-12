Evden 6 kamyon çöp çıktı: Daha önce de 6 kere temizlenmiş

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Aydın'da Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Turan Mahallesi 133 Sokak'taki eve gitti.

86 yaşındaki Yusuf Ç.'nin tek başına yaşadığı evin odalarının çöp dolu olduğu belirlendi.

6 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

6 saat süren çalışma sonucunda evden 6 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.

Daha önce de 6 kez temizlendiği belirtilen ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.