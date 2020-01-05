Eve girmeye çalışan kedi, pencerede sıkıştı

Karamanlı Mahallesi Şen Sokak'ta bir kedi, ısınmak için 3 katlı bir binanın en üst katında boş bulunan bir daireye pencereden girmek istedi. Camı yarım şekilde açık olan daireye girmeye çalışan kedi, pencereye sıkıştı.

SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Karın bölgesi sıkışan ve yalnızca ayak kısımları dışarıdan gözüken kediyi görenler, durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdivenle çıktığı 3'üncü kattaki daire penceresinde sıkışan kediyi kurtardı.

KEDİNİN DURUMU İYİ

Karın bölgesinde ezikler oluşan kedi, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek tedaviye alındı. Kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.