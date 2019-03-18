Evi ayıran Beren Saat'in tazminat beklentisi yok

Magazin gündeminin uzun zamandır konuştuğu Kenan Doğulu ve Beren Saat ile ilgili, yeni gelişmeler ortaya çıktı.

BOŞANMADA KARARLI

Boşanma aşamasında oldukları belirtilen Doğulu ve Saat, evleri de ayırdı. Öyle ki boşanmak isteyen Beren Saat, tazminat bile istemiyor. Anlaşmalı olarak yollarını ayırmak isteyen oyuncu, işi hızlandırmak için elinden geleni yapıyor.

"EN YAKINIMDA NEFRETİ HİSSETTİĞİM..."

Geçtiğimiz haftalarda bir doğum günü mesajıyla ortaya çıkan boşanma iddiaları, sonraki adımlarla daha da güçlenmişti. Beren Saat, doğum gününde "En yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelen her derde gülmekteyim." mesajını paylaşmıştı.





DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

Büyük yankı uyandıran bu mesaj 'evlilik sallantıda mı?' sorularını akıllara getirirken, bu kez Kenan Doğulu cephesinden gelmeyen doğum günü kutlaması olay olmuştu. Her yıl eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmeyen Doğulu, 2019 yılını es geçmiş; konserine odaklanmıştı.

ANNE DOĞULU: BİLMİYORUM

Bu sırada 360 derece konserine katılan anne Serpil Doğulu da ayrılığa dair sinyalleri vermişti. Anne Doğulu, "Ben bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz.” diyerek topu, oğlu ve gelinine atmıştı.

ELLER CEPTE, YÜZÜK YOK

Tüm bu gelişmelerin üzerine geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya gelen Beren Saat'in, yüzüğünü çıkardığı görülmüştü. Basın mensuplarını her gördüğünde elleri ceplerinde gezen Saat'in, üzgün halleri ise dikkatlerden kaçmamıştı.