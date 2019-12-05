Ekipler, Türkiye genelinde uyuşturucuya karşı adeta savaş açtı. Hemen hemen Türkiye'nin her ilinde uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonlar düzenleniyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratını aldı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Alınan ihbarı değerlendiren narkotik polisi, söz konusu adresi yakın takibe alarak eve giren çıkan kişileri tek tek izledi.
Ardından 29 Kasım’da belirlenen eve operasyon gerçekleştirdi. Adreste bulunan Ozan P.(36) ve İbrahim Y.(39) adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da evi seraya çeviren uyuşturucu tacirleri yakalandı ViDEO
HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİLDİĞİNİ TESPİT ETTİLER
Narkotik ekiplerince evde yapılan aramalarda evin odalarında saksılara ekili halde Hint keneviri yetiştirildiğini saptadı. Odalarda çiçek saksılarına ekili vaziyette daralı ağırlıkları 57 kiloyu bulan 200 kök Hint keneviri, 1 vantilatör, 1 ısıtıcı, 1 nem ölçer cihazı, 1 sera ısıtıcı reflektör cihazı ve bidonlarda sıvı gübre ele geçirildi.
El konulan uyuşturucu maddeler ve cihazlar imha edilmek üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucu serasına çevrilen evde gözaltına alınan Ozan P. ve İbrahim Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.