Evlenme vaadiyle bu kez kadın kandırdı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte belli yaş üzerindeki bazı erkeklerin evlenme vaadiyle dolandırılması üzerine polis çalışma başlattı.
KUYUMCUDAN ALTIN ALDIRIRKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
İki farklı tarihte bazı erkekleri evlenme vaadiyle dolandırdığı öğrenilen kadın şüphelinin, mağdurlarla kuyumcuya giderek alışveriş yaptığı belirlendi.
OPERASYONLA YAKALANDI
Kuyumculardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin, mağdurlarla beraber gittiği kuyumcularda takı seçerken görüntülerine ulaştı. Kimliği belirlenen kadın zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
İsmi açıklanmayan şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.