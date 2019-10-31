Dördüncü kez baba olan Ricky Martin, bebeğinin ismini sosyal medya hesabından açıkladı.

Ricky Martin yine baba oldu

TÜİK’in Q3 turizm istatistiklerine göre turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22 yükselerek, 14 milyar 31 milyon 122 bin dolara çıktı.

Evlenme vaadiyle bu kez kadın kandırdı

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İhracat yüzde 0,3, ithalat yüzde 1 arttı

Eylül ayında ihracat, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar oldu.