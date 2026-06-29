Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da yeni sezon öncesi teknik direktör planlaması netleşti.

Eflatun-sarılı kulüp, Atilla Gerin ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Özhan Pulat'ın getirildiğini duyurdu.

ÖZHAN PULAT GÖREVE GETİRİLDİ

Eyüpspor yönetimi, yeni teknik direktör arayışları kapsamında son olarak Hatayspor'u çalıştıran Özhan Pulat ile masaya oturdu.

Yapılan görüşmelerin ardından tarafların her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamayla takımın Özhan Pulat'a emanet edildiği duyuruldu.

HATAYSPOR'DA GÖREV YAPMIŞTI

Özhan Pulat, teknik direktörlük kariyerine Süper Lig'de adım attı. Genç çalıştırıcı, Volkan Demirel'in görevinden istifa etmesinin ardından Hatayspor'un başına geçerek kariyerinin ilk birinci adamlık deneyimini yaşadı.

Pulat, yeni sezonda Eyüpspor'un başarısı için kulübede görev alacak.