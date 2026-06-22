Eyüpsultan'da pastanede doğalgaz kaçağı: 5 işçi zehirlendi

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir pastanenin bodrum katında bulunan imalathanede yaşanan doğalgaz kaçağı, çalışanlar arasında paniğe neden oldu. Gazdan etkilenen 5 işçi, baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İŞÇİLER BAYGIN HALDE DIŞARI ÇIKARILDI

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar ve iş yeri çalışanları, gazdan etkilenen işçileri hızla dışarı çıkardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

BİNADA TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından 5 işçiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olası risklere karşı pastanenin bulunduğu 4 katlı bina tamamen boşaltıldı.

Doğalgaz kaçağının kaynağını belirlemek için ekiplerin çalışmaları devam ederken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.