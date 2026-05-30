Fabrikaların reddettiği atıkları toplayarak başladı: Şimdi dünyanın en güçlü taşlarını üretiyor

Kenya'nın başkenti Nairobi, uzun süredir plastik atık kriziyle boğuşan şehirlerden biri.

Fabrikaların ve geri dönüşüm tesislerinin bile kabul etmediği, değeri olmayan düşük yoğunluklu plastik çöpler sokakları yaşanmaz hale getiriyor.

29 yaşındaki malzeme mühendisi Nzambi Matee bu gidişata "dur" demek için kolları sıvadı.

Kendi kurduğu küçük atölyesinde, kelimenin tam anlamıyla kas gücü ve el emeğiyle bir geri dönüşüm mucizesine imza atan Matee, toplumsal bir sorunu yerel bir kalkınma modeline dönüştürmeyi başardı.

Betondan 7 kat daha güçlü

Laboratuvardaki konforlu işini bırakıp Nairobi sokaklarından kendi elleriyle plastik toplamaya başlayan Matee, uzun denemeler sonunda doğru formülü buldu.

Atık plastikleri yüksek ısıda eritiyor ve ardından nehir kumuyla karıştırarak devasa pres makinelerinde sıkıştırıyor.

Ortaya çıkan plastik-kum karışımı parke taşları, geleneksel beton parke taşlarına kıyasla hem çok daha hafif hem de tam 7 kat daha dayanıklı çıktı. Plastik liflerin esnek yapısı sayesinde bu taşlar, üzerlerinden ağır tonajlı araçlar geçse bile çatlamıyor veya kırılmıyor.

Hem sokaklar temizleniyor hem gençler kazanıyor

Nzambi Matee'nin kurduğu "Gjenge Makers" adlı sosyal girişim, sadece çevre odaklı bir proje değil, aynı zamanda ciddi bir toplumsal dayanışma hareketi.

Matee, atölyesinde Nairobi'nin yoksul mahallelerinde yaşayan işsiz gençleri ve kadınları istihdam ediyor.

Sokak toplayıcılarından adil fiyatlarla satın alınan atıklar, yine bu mahallelerin gençlerinin el emeğiyle parke taşlarına dönüştürülüyor.

Üretilen bu çevre dostu ve ekonomik taşlar, yine Nairobi’nin yoksul mahallelerindeki okul bahçelerini, patikaları ve yolları kaplamak için kullanılıyor.

Çamurlu ve yürünmez haldeki yollar, el emeği geri dönüşüm taşlarıyla modern bir görünüme kavuşuyor.

Birleşmiş Milletler’den "Dünyanın Genç Şampiyonu" Ödülü

Reuters’ın haberine göre, sıfır bütçeyle, eski hurda metallerden kendi prototip makinelerini üreterek yola çıkan Matee'nin bu olağanüstü çabası uluslararası arenada da büyük ses getirdi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), toplumsal dönüşüm ve çevreye katkılarından dolayı Nzambi Matee’yi "Dünyanın Genç Şampiyonu" (Young Champions of the Earth) ödülüne layık gördü.

Bugüne kadar tonlarca plastik atığı sokaklardan toplayarak ekonomiye kazandıran Matee, projesini tüm Afrika kıtasına yaymayı hedefliyor.