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Facebook, etkileşimli artırılmış gerçeklik reklamlarını başlattı

Facebook, canlı makyaj yapabilmenizi sağlayan artırılmış gerçeklik reklamlarını yayınladı.

Haber Merkezi | 05.10.2019 - 12:02..
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Gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünüm anlamına gelen artırılmış gerçeklik teknolojisi, son yıllarda özellikle büyük teknoloji şirketlerinin en çok üzerinde durduğu teknolojilerden biri oldu.

Facebook, oyun oynamanızı veya makyajın cildinizde nasıl göründüğünü görmenizi sağlayan, artırılmış gerçeklik deneyimlerini içeren yeni etkileşimli reklamlarını, haber akışında kullanıcılara sunmaya başladı.

Facebook etkileşimli reklamlarını başlattı VİDEO

KULLANICILAR, REKLAMDAKİ ÜRÜNLERİ CANLI OLARAK DENEYEBİLECEK

Önümüzdeki aylardan itibaren reklam verenlere beta olarak sunulacak yeni özellik sayesinde kullanıcılar, reklamlarda yer alan makyaj malzemelerini canlı bir şekilde yüzlerinde deneyebilecek. Ayrıca gelecekte, anketler ve oyunlar ile de bu özellikler geliştirilecek. Söz konusu etkileşimli reklamlar, yalnızca Facebook’un mobil uygulamasında kullanılabilecek.

FACEBOOK

galaksi


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Facebook, etkileşimli artırılmış gerçeklik reklamlarını başlattı

Facebook, etkileşimli artırılmış gerçeklik reklamlarını başlattı

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