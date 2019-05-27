Facebook kendi kripto para birimi için sona yaklaştı

Özellikle Bitcoin'in inanılmaz yükselişiyle bir anda dünya genelinde popüler hale gelen kripto paralar, bazı büyük şirketlerin de ilgi odağı oldu. Dünyanın en popüler sosyal medya sitesi Facebook, uzun bir süredir kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyordu. Şirket, çalışmalarında nihayet sona yaklaştı.

Facebook, yeni dijital ödeme sistemini ve kripto para birimi GlobalCoin'i önümüzdeki yıl kullanıma sunmak için çalışmalarına hız kazandırdı.

Facebook'un kendi geliştirdiği dijital ödeme sistemi ve GlobalCoin adını verdiği kripto para birimi, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10'dan fazla ülkede kullanıma sunulacak.

BU YILIN SONUNDA TEST EDİLECEK

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ve çeşitli para transfer firmalarıyla mevzuata ilişkin ve operasyonel konularda görüşmeler gerçekleştiren şirket, kripto para projesiyle ilgili denemelere bu yılın sonunda başlamayı hedefliyor.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin kripto para projesinin fırsatlarını ve risklerini müzakere etmek için geçen ay İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'le bir görüşme gerçekleştirmişti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.