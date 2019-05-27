taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0737
Euro
6.8123
Altın
1286.69
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.039

Facebook kendi kripto para birimi için sona yaklaştı

Facebook, GlobalCoin adını verdiği kendi kripto para birimini önümüzdeki yıl kullanıma sunmayı planlıyor.

AA | 27.05.2019 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Özellikle Bitcoin'in inanılmaz yükselişiyle bir anda dünya genelinde popüler hale gelen kripto paralar, bazı büyük şirketlerin de ilgi odağı oldu. Dünyanın en popüler sosyal medya sitesi Facebook, uzun bir süredir kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyordu. Şirket, çalışmalarında nihayet sona yaklaştı.

Facebook, yeni dijital ödeme sistemini ve kripto para birimi GlobalCoin'i önümüzdeki yıl kullanıma sunmak için çalışmalarına hız kazandırdı.

Facebook'un kendi geliştirdiği dijital ödeme sistemi ve GlobalCoin adını verdiği kripto para birimi, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10'dan fazla ülkede kullanıma sunulacak.

facebook

BU YILIN SONUNDA TEST EDİLECEK

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ve çeşitli para transfer firmalarıyla mevzuata ilişkin ve operasyonel konularda görüşmeler gerçekleştiren şirket, kripto para projesiyle ilgili denemelere bu yılın sonunda başlamayı hedefliyor.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin kripto para projesinin fırsatlarını ve risklerini müzakere etmek için geçen ay İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'le bir görüşme gerçekleştirmişti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler önde

35
Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

Savunma Bakanı Şoygu'nun S-500 açıklaması

214
Van'a 50 fabrika açılacak

Van'a 50 fabrika açılacak

93
İranlıların Türkiye'den ev alımındaki artış sürüyor

İranlıların Türkiye'den ev alımındaki artış sürüyor

61
Abdulkadir Nişancı'nın kamerasından son görüntüler

Abdulkadir Nişancı'nın kamerasından son görüntüler

10
Malatya’da yıllar sonra Avrupa Ligi heyecanı

Malatya’da yıllar sonra Avrupa Ligi heyecanı

13
Yunanistan Başbakanı erken seçim istedi

Yunanistan Başbakanı erken seçim istedi

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir