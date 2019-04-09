Facebook ve Messenger Windows 10 Mobil'den desteğini çekiyor

Instagram'ın Windows işletim sistemli telefonlara olan desteğini geri çekeceğini açıklamasının ardından Facebook ve Messenger uygulamaları da Windows mobil desteğini sonlandıracak. Bu kararın ardından bu cihazlara sahip olanlar telefonlarındaki Instagram, Facebook ve Messenger uygulamalarını artık kullanamayacak.

30 Nisan'dan itibaren kaldırılması beklenen Instagram, Facebook ve Messenger'ın desteğinin çekilmesi sürpriz bir karar değil. Windows 10 Mobile yüklü cihaz sayısının dünya genelinde oldukça az olması, geliştiricilerin de bu işletim sistemi için uygulama geliştirmek istememesine neden oluyor.





SADECE TARAYICILARDAN KULLANILABİLECEK

Bu üç uygulama, her ne kadar Windows 10 Mobile yüklü akıllı telefonlardan desteğini çekeceğini duyursa da bu telefonlara sahip kullanıcılar, internet tarayıcılarından Facebook, Messenger ve Instagram uygulamalarını kullanmaya devam edebilecek.

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