Faik Öztrak: CHP'den kaçış planları yapanları milletimiz er geç görür

CHP'de yeni dönem devam ediyor.

Mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevini devralan Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde MYK listesini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki grup toplantısında konuşması beklenirken söz konusu toplantıya ilişkin bazı anlaşmazlıklar gündemde.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞMAKTA ISRARCI

Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısında konuşacağına dair duyurular yapılırken Özgür Özel ve ekibi, grup toplantısında konuşma fikrinden vazgeçmiyor.

Yarınki toplantıda partinin fiilen ikiye bölünüşünün resmiyete dökülebileceği konuşulurken toplantının gergin geçmesi bekleniyor.

FAİK ÖZTRAK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken uzun süre sonra kameraların karşısına geçen CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında CHP’de son yaşananları değerlendirdi.

6 dönem milletvekilliği yapan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Öztrak, Özgür Özel yönetimini hedef aldı.

'YENİ PARTİ DESTEK GÖRMEZ' DEDİ

Özgür Özel başkanlığında seçilmiş CHP yönetiminin yeni parti kuracağına yönelik iddialara değinen Öztrak, "CHP'liler kişisel hırsları uğruna partilerini kendilerine siper etmez. Hiçbir CHP'li, Atatürk'ün emaneti olan partimizi sırtından atılması gereken bir bagaj olarak görmez, alternatif parti kurmayı içine sindiremez.

Mağduriyete sığınarak CHP'den kaçış planları yapanları milletimiz er geç görür. Yaptıkları hatalarla partimizin yoluna koskoca bir kaya yuvarladılar. Bunu yapanlar olmak üzere herkes taşın altına elini koymalıdır, bu kayayı yolumuzdan kaldırmalıdır." dedi.

"BU YÖNETİM SONUNDA KENDİNİ MAHKEME KARARI İLE GÖREVDEN ALDIRMAYI DA BECERDİ"

Özgür Özel yönetiminde partinin kötü yönetildiğini ve kırılgan hale geldiğini ileri süren Öztrak, şunları kaydetti:

“Bu yönetim sonunda kendini mahkeme kararıyla görevden aldırmayı da becerdi. Önceki yönetimin yaptığı hatalar sarayın ekmeğine yağ sürdü. Artık rekabetçi bir seçimde kazanma imkanının kalmadığını gören saray, gücünü toplar toplamaz genel seçimlerde en güçlü vitrinimiz olacak yerel yönetimlerimizi itibarsızlaştırma operasyonlarını başlattı.



Sarayın bu hamlesine karşı dönemin yönetimi, mazisi asrı aşan bir partinin laf oyunlarıyla değil, şeffaflıkla hesap vererek ve gerektiğinde, ‘İddia budur, cevabım budur, belgesi de budur’ denilerek yönetileceğini unuttu. Bunu yapmamanın sonuçlarını Manavgat'ta, Uşak'ta gördük”

GRUP TOPLANTISI TAVRINA ELEŞTİRİ

Özgür Özel’in grup toplantısı ile söylediklerini eleştiren Öztrak, “Genel başkana grup toplantısı yaptırmam. Grubu ben toplarım, ben konuşurum demek de ne oluyor?

AK Parti Genel Başkanının ayağına kırmızı halı serenlerin kendi partilerinin genel başkanının, partisinin milletvekili grubuna hitabını engellemeye kalkması da ne oluyor.” ifadelerini kullandı.

"CHP'DEN KAÇIŞ PLANLARI YAPANLARI MİLLETİMİZ ER GEÇ GÖRÜR"

Özel yönetiminin, mutlak butlan davası sürerken AK Partilililerle görüşmeler yaptığını ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden garantiler alarak söylemde bulunduğunu öne süren Öztrak, şöyle konuştu:

“Hiçbir CHP'li Atatürk'ün emaneti olan partimizi, sırtından atılması gereken bir bagaj olarak görmez, alternatif parti kurmayı içine sindiremez.



Mağduriyete sığınarak CHP'den kaçış planları yapanları milletimiz er geç görür, bunlara asla itibar etmez.”